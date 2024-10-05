Барселона планує повернути свого зіркового гравця у 2025 році – джерело

Каталонська Барселона може підписати футболіста Аль-Хіляля Неймара у 2025 році.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво клубу планує підписати зірку після відкриття нового Камп Ноу. Зазначається, що головним персонажем цієї події може стати бразильський вінгер Неймар, який виступав за "блаугранас" до 2017 року.

Контракт футболіста з саудівським клубом закінчується влітку 2025 року, отже, вже взимку можна підписувати попередню угоду про перехід.

Також джерело додає, що одним із варіантів є нападник Манчестер Сірі Ерлінг Голанд, щоправда, норвежець є довгостроковою перспективою "синьо-гранатових", вони планують робити кроки в його сторону ближче до завершення контракту Голанда з "містянами".

Нагадаємо, напередодні Барселона підписала контракт з польським голкіпером Войцехом Щенсним.