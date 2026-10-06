Я йду з миром, я віддав усе: Мессі – про прощальний матч за збірну Аргентини

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі перед своїм прощальним матчем за національну команду заявив, що йде з миром та подякував вболівальникам за підтримку.

Своїми емоціями він поділився у відеозверненні на інстаграм-сторінці Adidas Football.

"Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе. Ця футболка була моєю мрією, моєю гордістю та моїм життям протягом багатьох років. Дякую за те, що так сильно любили мене. Дякую за підтримку".

Зауважимо, що Мессі разом зі збірною Аргентини дійшов до фіналу чемпіонату світу-2026, де поступився Іспанії (0:1). Згодом стало відомо про смерть батька зіркового футболіста.

Наприкінці серпня цього року Мессі оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Зрештою 39-річного футболіста викликали на товариський збір національної команди, щоб він провів свій прощальний матч у футболці "Альбіселесте".

Як зазначається, Мессі доєднається до команди у поєдинку проти Беніну 7 жовтня. Гра стартує о 02:00 за київським часом.

Напередодні Енцо Фернандес висловився про відхід Мессі зі збірної.

Зауважимо, що Мессі є найкращим бомбардиром та асистентом "Альбіселесте" в історії. У 207 поєдинках він забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

У складі національної команди вперше за 36 років виграв чемпіонат світу, двічі тріумфував на Копа Америка та здобув золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року.