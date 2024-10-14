Стала відома дата повернення Неймара на поле

Бразильський вінгер саудівського Аль-Хіляля Неймар може зіграти у матчі Ліги чемпіонів Азії.

Про це повідомляє ESPN Brasil.

Матч 3-го туру азійської Ліги чемпіонів проти Аль-Айна відбудеться 21 жовтня. Для бразильця це може стати перший матч за понад рік, коли він отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Зазначається, що повернення Неймара буде залежатиме від рішення головного тренера команди Жорже Жезуша. Також його появу на полі повинний схвалити лікар збірної Бразилії Родріго Ласмара, який був відповідальним за проведення операції гравцю.

Зазначимо, що бразилець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026.

Нагадаємо, Неймар став гравцем Аль-Хіляля в серпні 2023-го, перейшовши з Парі Сен-Жермен за 80 мільйонів євро. До травми бразилець встиг провести за саудівський клуб лише 5 матчів.