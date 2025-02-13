Основний захисник Баєра перейде в Барселону

Центральний захисник Баєра Джонатан Та, найімовірніше, продовжить кар’єру в Барселоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Контракт 29-річного німця з Баєром діє до кінця поточного сезону. Захисник перейде у каталонський клуб на правах вільного агента.

Заради переходу в Барселону Та відхилив пропозиції від ряду клубів, серед яких була Баварія.

Перш ніж фіналізувати перехід гравця, Барселоні потрібно визначитися, від якого захисника позбутися, щоби звільнити місце у складі для Та. Найімовірніше, команду покине данець Андреас Крістенсен.

Та виступає за Баєр з літа 2015 року. В поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 33 матчах у всіх турнірах.

Раніше стало відомо, що у півфіналі Кубку Іспанії Барселона зіграє з Атлетіко Мадрид.