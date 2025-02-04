Новий клуб Неймара може підписати партнера Довбика по команді

Центральний півзахисник Роми та збірної Аргентини Леандро Паредес може перейти в бразильський Сантос.

Про це повідомляє Джанлуїджі Лонгарі.

Нещодавно Сантос повернув свого зіркового вихованця, Неймара. Саме він запропонував керівництву бразильського клубу підписати Паредеса, з яким у форварда склалися хороші стосунки в часи їхніх спільних виступів за ПСЖ (2019 – 2022 роки).

Контракт Паредеса з Ромою діє до кінця червня 2025 року, трансферна вартість 30-річного аргентинця оцінюється в 5 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 2 асисти в 20 матчах за римський клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Паредес може повернутися в свій рідний клуб, Бока Хуніорс. Хавбек провів 70 матчів і забив 5 голів за збірну Аргентини, з якою став чемпіоном світу 2022 року.