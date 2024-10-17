Одноклубник Довбика може повернутися в Бока Хуніорс

Футболіст Роми, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, та збірної Аргентини Леандро Парадес може повернутися до Бока Хуніорс під час наступного трансферного вікна.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Між клубами не відбувається жодних переговорів, однак аргентинська команда готова підписати гравця, контракт якого з римлянами розрахований до червня 2025 року.

#BocaJuniors are monitoring Leandro #Paredes’ situation at #ASRoma. No talks between two clubs, as of now. Boca are at the window and ready to try to sign him if he leaves #Roma in the next months. #transfers https://t.co/0uftk4EjDO — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 17, 2024

Зазначимо, що футболіст може спілкуватися з іншими клубами за пів року до завершення його угоди щодо можливого переходу на правах вільного агента.

Леандро Паредес є вихованцем Бока Хуніорс, у 2014 році він переїхав з Аргентини до Італії, де виступав на правах оренди за Кьєво та Рому, після чого підписав повноцінний контракт з "вовками". У 2017 аргентинець перейшов до російського Зеніта за 23 млн євро. У 2019 його підписав ПСЖ за 40 млн євро. Після оренди в Ювентусі гравця знову підписала Рома.

Цього сезону 30-річний півзахисник провів за римлян 6 матчів та відзначився 1 асистом.

Раніше повідомлялося, що Бока Хуніорс взимку планує підписати одного з лідерів Роми Пауло Дибалу.