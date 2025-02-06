Болючий камбек: Неймар у першому матчі за Сантос отримав у пах

Неймар сьогодні вночі, 6 лютого, зіграв свій перший матч після повернення в Сантос, вийшовши на поле у межах чемпіонату Бразилії проти Ботафого (1:1).

33-річний нападник провів лише другий тайм у складі, запамʼятавшись не результативними діями, а доволі неприємним моментом.

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Через декілька секунд після виходу на заміну Неймар отримав болючий удар мʼячем у пах, від якого він навіть впав на газон. Футболіст все ж зміг оговтатися від такого.

Тим не менш, футболіст навіть зміг отримати звання найкращого гравця матчу за 45 хвилин на полі.

Нагадаємо, форвард повернувся до рідного клубу в якості вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що бразилець підписав угоду на 6 місяців, без опції продовження. А вже наступний сезон форвард планує розпочати в одному з європейських клубів.

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У наступному матчі Сантос зустрінеться із Новорізонто – поєдинок заплановано на 9 лютого.