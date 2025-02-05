33 роки спадкоємцю Пеле: розповідаємо, як Неймар вніс ремонтаду до французького словника

Футбольні генії народжуються не часто, але їхні моменти величі залишаються в історії назавжди. Сьогодні Неймару виповнюється 33 роки, і як би не складалася його кар’єра, він назавжди залишиться один із символів бразильської магії на полі.

Швидкість, техніка, дриблінг, непередбачуваність – цей хлопець завжди був артистом, який малював футбол яскравими фарбами. Та є один вечір, що назавжди закарбував його ім’я в історії Ліги чемпіонів. Вечір, коли він перетворив неможливе на реальність.

8 березня 2017 року – ця дата назавжди залишиться в пам’яті вболівальників. Барселона приймала ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра в Парижі закінчилася принизливими 0:4. Каталонці були практично вибиті з турніру. Жодна команда в історії не відігравала такий розрив у плейоф. Шанси на порятунок були настільки мізерними, що навіть на трибунах Камп Ноу панував більше сум, ніж надія. Але один гравець не збирався миритися з цим. Неймар.

Матч почався із голу Суареса вже на третій хвилині. Це був іскрометний початок, але все ще здавалося малоймовірним. Другий м’яч Барселона отримала завдяки автоголу Кюрзава, а після реалізованого пенальті від Мессі на табло вже сяяло 3:0. Вболівальники шаленіли, але потім сталося те, що, здавалося, поставило хрест на "ремонтаді". Кавані забив важливий гостьовий гол для ПСЖ, і тепер Барсі потрібно було знову забивати тричі.

Sky Sports

Настала 88-ма хвилина. Час спливав, Барселона була на межі вильоту. І саме тоді на сцену вийшов Неймар. Він виконав неймовірний штрафний удар – м’яч закрутився у верхній кут воріт, залишивши Траппа без жодного шансу. 4:1. Здавалося, це лише гол престижу. Але Неймар так не думав.

Через дві хвилини він змусив арбітра вказати на 11-метрову позначку, а потім сам же впевнено реалізував пенальті. 5:1. Стадіон вибухнув, але секунди спливали.

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Остання атака. Неймар отримав м’яч біля штрафного, мить – і навіс у центр. Сержі Роберто, який ніколи не забивав важливих голів, дотягнувся до м’яча кінчиками бутси. 6:1. Це стало футбольною казкою, яка змусила увесь світ говорити про "ремонтаду".

Того вечора Неймар не просто відіграв хороший матч – він став обличчям одного з найвидатніших камбеків в історії футболу. Він творив, ризикував, робив кожен дотик до м'яча та віддав передачі з абсолютною впевненістю. Його ім’я викарбувалося в серцях вболівальників Барселони, а у французькому словнику з’явилося нове слово – "Remontada".

Сьогодні, у свій 33-й день народження, Неймар може озирнутися на цей момент і з гордістю сказати: він подарував футболу історію. Він уже виграв Лігу чемпіонів у 2015 році, але його найяскравіший слід у турнірі – не трофей, а той легендарний вечір, коли він довів: "неможливо" – це лише слово.