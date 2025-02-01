Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Емоційне повернення: Неймар розплакався під час презентації в Сантосі

Богдан Войченко — 1 лютого 2025, 13:30
Instagram
Емоційне повернення: Неймар розплакався під час презентації в Сантосі

Феєрверки, переповнені трибуни, легенди футболу на екранах і один момент, який зворушив навіть тих, хто не вболіває за Сантос. Неймар повернувся додому, і той вечір став одним із найемоційніших у його кар’єрі.

Після 14,5 років виступів у Європі, переходів у гранди та рекордних трансферів, він знову вийшов на газон Віла Бельміро – стадіону, де колись розпочалася його зіркова історія. Над ареною лунав слоган презентації: "Принц повернувся", а трибуни, заповнені 17 тисячами фанатів, вибухнули оваціями, коли Неймар з'явився під залпи феєрверків.

Читайте також :
Неймар: Повернення у Сантос – порятунок для мене

Усе це було настільки потужним, що навіть сам бразилець не витримав. Стоячи в центрі поля у світлі прожекторів, він не стримав сліз. Камери зафіксували, як він витирає обличчя руками, намагаючись зібратися, поки натовп скандує його ім’я.

@santosfc Aqui é a sua verdadeira casa, Neymar. A nação santista te ama! 🏠 #ThePrinceIsBack #Santos #SantosFC #TikTokEsportes #Futebol #Neymar #NeymarJr ♬ som original - Santos FC

У свої перші роки в Сантосі він грав під 11-м номером, але цього разу йому довірили "десятку Пеле". Протягом довгих років клуб принципово не давав нікому цей культовий номер, але зараз все змінилося.

Нагадаємо, бразилець підписав контракт із Сантосом на 6 місяців. Футболіст перебрався у рідний клуб на правах вільного агента.

ВІДЕО Неймар Сантос