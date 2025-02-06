Вдале повернення: Неймар став найкращим гравцем матчу проти Ботафого

Зірковий вінгер Сантоса Неймар прокоментував свій перший матч у складі команди після повернення. В поєдинку проти Ботафого "риби" не змогли обіграти Ботафого (1:1).

Слова футболіста наводить ESPN.

"Я люблю Сантос. Немає таких слів, щоб описати те, що я відчував, коли вийшов на поле. Мені потрібні ігрові хвилини, адже я не готовий на всі 100 відсотків. Гадаю, що три-чотири гри і я буду почувати себе краще", – розповів Неймар.

Зазначимо, що атакувальний півзахисник вийшов на поле по перерві за рахунку 1:0 на користь його команди. Попри втрачену перемогу, Неймара було визнано найкращим гравцем матчу.

У наступному матчі Сантос зустрінеться із Новорізонто – поєдинок заплановано на 9 лютого.

Раніше повідомлялось, що бразильський клуб зацікавлений у підписанні партнера Довбика по Ромі.