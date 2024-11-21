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Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував зірок клубу за поїздку в США

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 11:48
Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував зірок клубу за поїздку в США
Гарі Невілл
Instagram

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл незадоволений рішенням Каземіро та Маркуса Рашфорда під час паузи поїхати до США на матч НБА.

Його слова цитує Daily Mail.

"Я не так вже й турбуюся через поїздки Рашфорда і Каземіро до США, але хочу сказати, що якщо у вас є чотириденна перерва, а до Портленда 12 годин польоту та вісім годин різниці в часі, то у вас сильна зміна часових поясів, і ви почуваєтеся не дуже.

Я ставлю питання, засноване на професіоналізмі: ви граєте погано, команда програє і йде 13-й у лізі, і до вас приходить новий тренер - і ви вибрали б цю поїздку для перерви, щоб підзарядити батареї? Це не подорож для підзарядки. Це неправильно", – сказав він.

Нагадаємо, після 11 турів Англійської Прем'єр ліги Манчестер Юнайтед має 15 очок і посідає лише 13 місце.

Зазначимо, що колишній капітан Манчестер Сіті отримав звинувачення в соцмережах через расизм у бік ексгравця МЮ.

Каземіро Манчестер Юнайтед Гарі Невілл Маркус Рашфорд

Гарі Невілл

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