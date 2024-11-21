Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував зірок клубу за поїздку в США

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл незадоволений рішенням Каземіро та Маркуса Рашфорда під час паузи поїхати до США на матч НБА.

Його слова цитує Daily Mail.

"Я не так вже й турбуюся через поїздки Рашфорда і Каземіро до США, але хочу сказати, що якщо у вас є чотириденна перерва, а до Портленда 12 годин польоту та вісім годин різниці в часі, то у вас сильна зміна часових поясів, і ви почуваєтеся не дуже.

Я ставлю питання, засноване на професіоналізмі: ви граєте погано, команда програє і йде 13-й у лізі, і до вас приходить новий тренер - і ви вибрали б цю поїздку для перерви, щоб підзарядити батареї? Це не подорож для підзарядки. Це неправильно", – сказав він.