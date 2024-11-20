Одіозного ексгравця Манчестер Сіті звинуватили в расизмі по відношенню до легенди Манчестер Юнайтед
Колишній гравець Манчестер Сіті Джої Бартон опинився в епіцентрі расистського скандалу.
Про інцидент з колишнім футболістом повідомляє Daily Mail.
У соціальних мережах з'явилося відео, у якому літня німкеня та чорношкірий чоловік обговорюють, як він чекає на документи, що дозволять їм жити разом у Німеччині.
Бартон вирішив прокоментувати це відео, згадавши одну легенду Манчестер Юнайтед.
"Патріс Евра зробить усе, щоб залишатися актуальним", – написав Джої.
Фанати у коментарях до цього допису одразу накинулися на англійця, звинувативши його у расизмі.
"Іронія цього безглуздого і расистського допису від людини, яка, здавалося б, намагалася сказати якомога більше суперечливих речей, щоб залишатися актуальною, просто обурює.
Ха-ха, молодець, Джої! Тому що кожен чорношкірий чоловік в окулярах виглядає для тебе як Патріс Евра! Справжній стьоб! Дуже смішно.
Неможливо довго тримати расизм у собі
Один з найдивніших постів за всю історію. У тебе в голові це звучало краще?", – написали користувачі соцмережі Х.
Варто зазначити, що Джої Бартон потрапляв до подібних ситуацій як під час ігрової кар'єри, так і після її завершення.
Раніше зірка фільмів для дорослих висловилась про роман із футболістом Атлетико.