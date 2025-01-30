Двоє гравців ПСЖ отримали травми за підсумками матчу Ліги чемпіонів

Двоє гравців Парі Сен-Жермен отримали різного ступеня травми в матчі восьмого туру Ліги чемпіонів проти Штутгарта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У нападника французького гранда Воррена Заїр-Емері діагностовано вивих лівої гомілки. Найближчими днями клуб спостерігатиме за розвитком травми, перш ніж оцінити можливі строки відсутності футболіста.

Жоау Невеш отримав забій правої ноги, через що вимушений буде пропустити декілька днів.

Нагадаємо, ПСЖ переміг Штутгарт на виїзді, пробившись до попереднього раунду плейоф.

Свого наступного суперника підопічні Енріке дізнаються 31 січня. Перші поєдинки пройдуть 11 та 12 лютого. Матчі-відповідь – через тиждень.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ завершив продаж свого хавбека у РБ Лейпциг за космічну суму.