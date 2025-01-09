Невдаха київського фіналу Ліги чемпіонів невдовзі перейде у Шальке

Колишній воротар Ліверпуля та Ньюкасла Лоріс Каріус стане футболістом німецького Шальке 04.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що голкіпер найближчим часом пройде медичний огляд, після чого доєднається до клубу на правах вільного агента.

Шальке, який відомий українській публіці за виступами Євгена Коноплянки, переживає далеко ненайкращі часи. Клуб вилетів з Бундесліги та бореться за виживання у другій лізі Німеччини.

Що ж до Каріуса, то його кар'єра також різко пішла на спад. Причиною стали дві результативні помилки у фіналі Ліги чемпіонів 2018 року, який проходив у Києві.

У підсумку, фінальний матч ЛЧ проти Реала став останнім Каріуса у складі Ліверпуля. Його контракт з клубом добіг кінця влітку 2022 року. Відтоді він так і не зміг закріпитися в жодній команді.