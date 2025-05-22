Перезавантаження кар'єри: форвард Ліверпуля хоче перейти до Сімеоне в Атлетико

Атлетико Мадрид та Дарвін Нуньєс сподіваються об'єднатися цього літа межах угоди, яку непросто буде оформити.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Згідно з джерелом, 25-річний уругваєць у захваті від ідеї попрацювати під керівництвом Дієго Сімеоне. Його пріоритетом є переїзд до Іспанії на "Метрополітано". Він переконаний, що Сімеоне зможе допомогти йому перезавантажити кар'єру, яка забуксувала на "Енфілді".

Футболіст уже планує своє життя в Мадриді на випадок, якщо Атлетико та Ліверпуль зможуть домовитися. Зазначимо, що мерсисайдці налаштовані на продаж гравця.

У той же час "кольчонерос" вивчають опції, за яких вони зможуть оформити трансфер Нуньєса. У Мадриді найкращою угодою вважають оренду із зобов'язанням викупу гравця.

У поточному сезоні Дарвін Нуньєс з'явився на полі у футболці Ліверпуля 46 разів. На його рахунку 7 голів та 7 результативних передач.

Раніше з'явилася інформація, що й інший гравець Ліверпуля може залишити "Енфілд" під час літнього трансферного вікна.