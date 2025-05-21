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Вінгер Ліверпуля став трансферною ціллю Барселони

Олексій Погорелов — 21 травня 2025, 22:21
Луїс Діас
Луїс Діас
IMAGO

Барселона намагатиметься цього літа оформити трансфер вінгера Ліверпуля та збірної Колумбії Луїса Діаса.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, каталонці бачать в 28-річному футболісті ідеального кандидата на посилення лінії атаки команди Гансі Фліка.

Проте в Іспанії розуміють, що домовитися з мерсисайдцями буде доволі складно, тому "синьо-гранатові" також розглядають альтернативні варіанти.

Повідомляється, що під час літнього трансферного вікна Барселона сподівається підписати вінгера, центрбека та фулбека.

Варто зазначити, що у Луїса Діаса залишилося два роки за чинним контрактом з Ліверпулем. У нинішньому сезоні футболіст провів 49 матчів, у яких відзначився 17 голами та 8 асистами.

Нагадаємо, що Барселона повідомила про продовження контракту з Гансі Фліком.

До того ж, каталонський клуб наблизився до підписання нової угоди з одним з героїв цього сезону.

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