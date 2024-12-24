Netflix транслюватиме жіночий чемпіонат світу з футболу
Жіноча збірна Іспанії
NY Times
Визначився офіційний транслятор жіночого чемпіонату світу з футболу-2027.
Про це повідомляє NY Times із посиланням на The Athletic.
Відтепер, жіночий футбол перестав бути безоплатним для перегляду – "мундіаль" транслюватиме Netflix та перегляд буде доступним лише за умови платної підписки.
Нагадаємо, що чемпіонат світу відбудеться у Бразилії. Чинним переможцем є збірна Іспанії, яка у 2023 році у фіналі здолала Англію.
Раніше Netflix випустили документальну стрічку про реванш Олександра Усика та Ф'юрі.
Окрім того, у Бразилії напередодні заарештували чотири футболістки за звинуваченням у расизмі.