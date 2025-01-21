Вино від "Особливого": Моурінью створив власний бренд виноградного напою

Легендарний тренер Жозе Моурінью вийшов за межі футбольного поля заради цікавої презентації. Португальський спеціаліст запустив власний бренд вина з назвою "The Special One".

Виноград, зібраний у долині Дору, перетворився на вишуканий напій, що відображає справжній дух Португалії. Кожна пляшка продається у спеціальному футлярі з етикеткою, на якій зображено силует самого маестро.

Вартість однієї пляшки складає 120 євро, але поки доступне лише передзамовлення.

"Я гордий своїм новим проектом, що став відображенням моєї пошани до якості і унікальності. Це вино створене для спеціальних моментів і тих, хто їх створює", – прокоментував презентацію Моурінью.

José Mourinho ha sacado su propio vino, llamado The Special One, y lo ha anunciado así. Es el mejor🤣🤣pic.twitter.com/4EipQQzjo1 — Madrid Sports (@MadridSports_) January 20, 2025

Як зазначає сам "Особливий", спокусливий запах, насичений смак та шикарний дизайн – вино "The Special One" вже починає захоплювати світовий ринок.