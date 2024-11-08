Журналіст розповів, чому Пятов розлучився зі своєю дружиною
Андрій Пятов із дружиною
Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов розлучився зі своєю дружиною через надмірне захоплення азартними іграми.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас:
"Ясна річ, що проблема не в зрадах, тому що Андрій зразковий сім'янин, і не в алкоголі. Краще це Андрій розкаже сам. Подейкують, що справжня причина – ігроманія, яка триває вже роками. Чи багато програв в казино? Це потрібно у нього запитувати. Якісь і борги там є".
Андрій та Юлія були у шлюбі з 2005 року. У них четверо дітей.
Кар'єру футболіста Пятов завершив у 2023 році, провівши 523 матчі на клубному рівні та 102 за національну команду.
Крім того, він тримає рекорд у Шахтарі за кількістю ігор серед воротарів (482). На його рахунку також 28 трофеїв. Після завершення професійних виступів Андрій став тренером голкіперів у донецького клубу.