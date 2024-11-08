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Журналіст розповів, чому Пятов розлучився зі своєю дружиною

Володимир Клепач — 8 листопада 2024, 19:13
Журналіст розповів, чому Пятов розлучився зі своєю дружиною
Андрій Пятов із дружиною
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Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов розлучився зі своєю дружиною через надмірне захоплення азартними іграми.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас:

"Ясна річ, що проблема не в зрадах, тому що Андрій зразковий сім'янин, і не в алкоголі. Краще це Андрій розкаже сам. Подейкують, що справжня причина – ігроманія, яка триває вже роками. Чи багато програв в казино? Це потрібно у нього запитувати. Якісь і борги там є".

Андрій та Юлія були у шлюбі з 2005 року. У них четверо дітей.

Кар'єру футболіста Пятов завершив у 2023 році, провівши 523 матчі на клубному рівні та 102 за національну команду.

Крім того, він тримає рекорд у Шахтарі за кількістю ігор серед воротарів (482). На його рахунку також 28 трофеїв. Після завершення професійних виступів Андрій став тренером голкіперів у донецького клубу.

Андрій Пятов

Андрій Пятов

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