Вона давала мені багато шансів: Пятов підтвердив, що розлучається з дружиною

Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов підтвердив, що розлучається з дружиною Юлією. Колишній футболіст заявив, що це відбувається через його помилки.

Про це він написав в Instagram.

"Так, це правда! Ми з Юлією розлучаємося.

Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Тим більше вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу. Перше, що хочу сказати. Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова - це досягли МИ, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого. Наша прекрасна родина, про яку навіть не міг мріяти - це все моя дружина. Юлія подарувала мені радість батьківства, гордість за своїх дітей, безумовну любов та щастя, яке лише може відчувати люблячий батько. Я дякуватиму за це завжди. Але… Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю – найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне. Ми створили чудову родину, Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне – це наші діти, яким так само важко, як і нам. Одне не зміниться ніколи – я любитиму та підтримуватиму мою сім’ю, скільки житиму на цьому світі. Треба зібратися з думками та набратися сил, щоб розказати більше про причину нашого розставання, причину в мені. Розповім, щоб ви не робили тих самих помилок. Але пізніше", – написав він.

Андрій та Юлія були у шлюбі з 2005 року. У них четверо дітей.

Кар'єру футболіста Пятов завершив у 2023 році, провівши 523 матчі на клубному рівні та 102 за національну команду.

Крім того, він тримає рекорд у Шахтарі за кількістю ігор серед воротарів (482). На його рахунку також 28 трофеїв. Після завершення професійних виступів Андрій став тренером голкіперів у донецького клубу.