Знову на ті самі граблі: Неймар пропустив матч Сантоса після вечірки на карнавалі

Неймар вкотре опинився під прицілом критики через свою поведінку поза футбольним полем. Поки його команда готувалася до вирішальних матчів, зірковий нападник насолоджувався відпочинком на карнавалі в Ріо-де-Жанейро в компанії друзів і своєї дружини.

Всього за кілька днів після цього він поскаржився на фізичний дискомфорт під час тренування, а медичний штаб клубу дійшов висновку, що гравець не готовий до наступної гри.

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Попри це, Неймар отримав виклик до збірної Бразилії, повернувшись у команду після понад року відсутності. Однак у клубі ситуація склалася не найкращим чином.

Команда вилетіла з плейоф Паулісти від Корінтіанса (1:2), а сам футболіст залишився на лаві запасних, не зігравши жодної хвилини. Після болючої поразки від Неймара знову звинуватили у відсутності професіоналізму.

Крім того, 11 березня сестра футболіста святкує свій день народження. "Традиція" пропускати матчі через несподівану травму продовжується.

За останні 11 років Неймар приїздив на батьківщину 10 разів, щоб привітати родичку та помпезно відсвяткувати її іменини.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 33-річного бразильця 3 голи і 3 результативні передачі в 7 матчах місцевого чемпіонату. Контракт із Сантосом спливає вже влітку.

Раніше повідомлялося, що Неймар ще не визначився, де він збирається продовжити свою кар'єру. Бразилець може повернутися до Барселони або залишитися на батьківщині.