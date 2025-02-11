13 років віддав Панатінаїкосу: помер колишній воротар збірної Греції

У 81-річному віці пішов у засвіти колишній воротар збірної Греції Такіс Ікономопулос.

Про це повідомила пресслужба Панатінаїкоса.

Він грав за Аполлон, Продевтики, але найбільше часу кар'єри віддав Панатінаїкосу (1963-1976).

Разом із клубом 5 разів вигравав чемпіонат Греції та ще 2 Кубок Греції. Всього за афінський клуб у місцевій лізі провів 303 матчі. Був фіналістом КЕЧ (нинішня Ліга чемпіонів).

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί την απώλεια του κορυφαίου Έλληνα γκολκίπερ, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε σχεδόν όλη τη ζωή του στο Τριφύλλι. Αγάπησε τον σύλλογο όσο λίγοι και έγραψε «χρυσές» σελίδες στην ιστορία του Τριφυλλιού. https://t.co/yGY1fh1afq pic.twitter.com/het2SSId65 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 10, 2025

Нагадаємо, менше місяця тому помер Міміс Домазос, який був капітаном Панатінаїкоса в ті роки.