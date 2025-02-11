13 років віддав Панатінаїкосу: помер колишній воротар збірної Греції
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У 81-річному віці пішов у засвіти колишній воротар збірної Греції Такіс Ікономопулос.
Про це повідомила пресслужба Панатінаїкоса.
Він грав за Аполлон, Продевтики, але найбільше часу кар'єри віддав Панатінаїкосу (1963-1976).
Разом із клубом 5 разів вигравав чемпіонат Греції та ще 2 Кубок Греції. Всього за афінський клуб у місцевій лізі провів 303 матчі. Був фіналістом КЕЧ (нинішня Ліга чемпіонів).
Нагадаємо, менше місяця тому помер Міміс Домазос, який був капітаном Панатінаїкоса в ті роки.