Барселона назвала дату повернення на Камп Ноу

Оновлений домашній стадіон Барселони Камп Ноу відкриється після реконструкції 7 листопада.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

7 листопада Барселона проведе відкрите тренування на Камп Ноу. На нього будуть допущені глядачі в обмеженій кількості – не більше 23 тисяч осіб.

Головна ціль цього відкритого тренування – перевірити ефективність функціонування всіх систем оновленого стадіону. Коли відбудеться перший офіційний матч на оновленому Камп Ноу – наразі не відомо. Наступний домашній матч Барселони після відкриття стадіону запланований на 22 листопада – це буде матч Ла Ліги проти Атлетика Більбао.

Нагадаємо, Камп Ноу закрили на реконструкцію в 2023 році, після цього Барселона приймала домашній матчі на Монжуїку та стадіоні імені Йохана Кройфа.