Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона назвала дату повернення на Камп Ноу

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 18:00
Барселона назвала дату повернення на Камп Ноу
Getty Images

Оновлений домашній стадіон Барселони Камп Ноу відкриється після реконструкції 7 листопада.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

7 листопада Барселона проведе відкрите тренування на Камп Ноу. На нього будуть допущені глядачі в обмеженій кількості – не більше 23 тисяч осіб.

Головна ціль цього відкритого тренування – перевірити ефективність функціонування всіх систем оновленого стадіону. Коли відбудеться перший офіційний матч на оновленому Камп Ноу – наразі не відомо. Наступний домашній матч Барселони після відкриття стадіону запланований на 22 листопада – це буде матч Ла Ліги проти Атлетика Більбао.

Нагадаємо, Камп Ноу закрили на реконструкцію в 2023 році, після цього Барселона приймала домашній матчі на Монжуїку та стадіоні імені Йохана Кройфа.

Барселона Камп Ноу

Барселона

Європейські гранди полюють на нападника Леванте
Мессі хоче позбавити Лапорту посади президента Барселони
Юний талант Барселони придбав маєток Піке та Шакіри і заспівав легендарну "Waka Waka" із молодшим братом
Питання закрите, – Алонсо сказав, які наслідки очікують на Вінісіуса за скандальну реакцію на заміну в Ель Класіко
Ямал вирішив відмовитися від проведення операції в області паху

Останні новини