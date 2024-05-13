Пора додому, синку? Клуби УПЛ цікавляться українцем, що виступає в Англії

Український нападник Сандерленда Назарій Русин може повернутися в Українську Прем’єр-лігу.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, в підписанні 25-річного форварда зацікавлені кілька клубів. Один із претендентів на Русина - львівські Карпати, які нещодавно достроково повернулися в УПЛ. Потенційний перехід може відбутися на правах оренди з опцією викупу.

Нинішній клуб Назарія виступає у Чемпіоншипі - другому за силою дивізіоні англійського футболу. Вихованець Динамо перейшов у Сандерленд на початку сезону, але не зміг закріпитися у стартовому складі. На його рахунку лише 2 голи та 1 асист. Наразі гравець заліковує травму.