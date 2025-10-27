Попов – про перемогу Динамо над Кривбасом: Найкраща гра сезону

Захисник Динамо Денис Попов висловився про розгромну перемогу команди над Кривбасом в матчі 10-го туру УПЛ.

Слова центрбека наводить пресслужба киян.

" Старалися реабілітуватись. Гадаю, наша команда сьогодні грала дуже добре, я пишаюся командою, всі молодці. На цей момент, напевно, найкраща гра сезону. Ми реалізували свої моменти, забезпечили переможний рахунок, у захисті відіграли на нуль. Сьогодні є привід трохи порадіти, відпочити. Попереду на нас чекають дуже важливі матчі.

Усі розуміють, які задачі стоять перед Динамо і де ми повинні знаходитись. Я не дивлюся в турнірну таблицю, але у нас зараз не дуже вдала серія, тому ця перемога як ковток свіжого повітря, аби ми стали на переможний шлях і трималися його до кінця", – розповів Попов.

Також футболіст висловися про майбутні матчі з донецьким Шахтарем.

"Це Шахтар, а ми Динамо. Всі розуміють, що це за матч. Треба налаштовуватись на свою найкращу гру, аби кожен з нас був зарядженим і видав свій найкращий матч, тоді буде результат", – резюмував Попов.

У наступних матчах суперником Динамо стане Шахтар – гра 1/8 фіналу Кубку України відбудеться 29 жовтня, а 11-го туру УПЛ – 2 листопада.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Динамо – Кривбас доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.