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Найкращий бомбардир Першої ліги пояснив, чому обрав ЛНЗ

Микола Дендак — 22 червня 2025, 09:50
Найкращий бомбардир Першої ліги пояснив, чому обрав ЛНЗ
Данило Кравчук
ФК Епіцентр

Нападник Епіцентра Данило Кравчук розповів, що досить швидко прийняв пропозицію черкаського ЛНЗ, але покинути кам'янець-подільську команду для нього було важко.

Слова форварда передає Український футбол.

"Можу підтвердити. Зараз ми на фінальній стадії переговорів з ЛНЗ. Все досить швидко відбулося. Я порадився з родиною та моїм оточенням, що зараз настав слушний момент зробити наступний крок. Чесно зізнаюсь, дві ночі не спав, коли ухвалив для себе рішення залишити Епіцентр.
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В Епіцентрі я провів найкращий період не лише в футболі, але й поза ним. Якщо мої друзі питатимуть, чи варто йти в цю команду, я відповім так. Ми всі разом жили, багато часу проводили разом. Дуже крута атмосфера. Я заберу з собою найкращі спогади", – сказав Кравчук.

23-річний нападник в минулій кампанії забив 13 голів у 20 матчах Першої ліги, ставши найкращим бомбардиром першості. Його також було визнано найкращим гравцем Першої ліги сезону 2024/25. Він грав за Епіцентр з осені 2023 року, куди перейшов з полтавської Ворскли.

Раніше повідомлялося, що гравець перебуває за крок від переходу в Корону, яка виступає в Екстраклясі. Кравчук підтвердив інтерес, проте зазначив, що його в цій команді не буде.

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