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Дебютант УПЛ ризикує втратити кількох провідних футболістів

Олексій Мурзак — 10 червня 2025, 22:13
Дебютант УПЛ ризикує втратити кількох провідних футболістів
ФК Епіцентр

Чемпіон Першої ліги Епіцентр з Кам'янця-Подільська в новому сезоні може недорахуватись кількох провідних виконавців.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, найкращий бомбардир команди Данило Кравчук перебуває за крок від переходу в Корону, яка виступає в Екстраклясі.

Водночас півзахисника Івана Бендеру хоче бачити в своїх лавах Верес, а центрбек Степан Григоращук потрапив до сфери інтересів Олександрії.

Зазначається, що більша частина футболістів Епіцентра мають чинні контракти з клубом до 30 червня.

Нагадаємо, 10 травня Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25, ставши першою командою, що поповнила склад УПЛ на наступний чемпіонат.

Чемпіонат України, Перша ліга Чемпіонат України, УПЛ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр Кам'янець-Подільський

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