Він приклад в усьому: тренер збірної Іспанії заступився за Морату

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте підтримав капітана своєї команди Альваро Морату, який після заяви про можливе завершення кар’єри став об’єктом критики багатьох ЗМІ.

Наставник "Фурії Рохи" заявив про повну поваги до Морати на пресконференції перед матчем проти Франції у півфіналі Євро-2024.

"Моя позиція щодо Морати полягає в тому, що я повністю згоден з тим, що він говорить. Це абсолютно несправедливе ставлення до зірки, еталону національного футболу, яким є наш капітан. Він приклад в усьому. Я повністю підтримую Морату як футболіста і як людину", — сказав де ла Фуенте.

🇪🇸 Luis de la Fuente, en rueda de prensa, a pregunta de @HelenaCondis



🫂 “Sabéis mi posición con Morata”



😡 “Es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella como nuestro capitán Álvaro Morata”



👉🏼 “Es un ejemplo, para mí, en todo”



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kPMg9LLOQv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 8, 2024

Відомий іспанський журналіст Улісес Санчес-Флор назвав Альваро плаксієм і заявив, що він ганьбить Іспанію. Дружина гравця публічно вступилася за свого чоловіка і звинуватила Санчеса-Флора у спробах деморалізувати Морату перед півфіналом чемпіонату Європи.

Матч між збірними Іспанії та Франції відбудеться вже сьогодні, 9 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.