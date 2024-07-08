Капітан збірної Іспанії може завершити міжнародну кар'єру після Євро

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората може завершити міжнародну кар'єру після чемпіонату Європи-2024.

Про це капітан "червоної фурії" повідомив у інтерв'ю El Mundo.

"Є ймовірність, що я покину збірну після цього Євро. Не хочу багато говорити про це, але таке цілком можливо.

Я намагаюся отримувати задоволення від цього турніру, який, можливо, стане моїми останнім за збірну, а потім подивимось. Можливо, колись фанати навіть будуть сумувати за мною. З кожним днем ​​момент розлучення стає все ближче, але зараз я насолоджуюсь. Тому я плачу, тому я буду плакати з усім, що буде далі, на краще або на гірше.

Що зроблю, якщо виграємо Євро? Не знаю. Насамперед я хотів би обійняти дружину та дітей, а потім насолодитися цим і піти з високо піднятою головою", – розповів Мората.