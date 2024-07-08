Капітан збірної Іспанії може завершити міжнародну кар'єру після Євро
Нападник збірної Іспанії Альваро Мората може завершити міжнародну кар'єру після чемпіонату Європи-2024.
Про це капітан "червоної фурії" повідомив у інтерв'ю El Mundo.
"Є ймовірність, що я покину збірну після цього Євро. Не хочу багато говорити про це, але таке цілком можливо.
Я намагаюся отримувати задоволення від цього турніру, який, можливо, стане моїми останнім за збірну, а потім подивимось. Можливо, колись фанати навіть будуть сумувати за мною. З кожним днем момент розлучення стає все ближче, але зараз я насолоджуюсь. Тому я плачу, тому я буду плакати з усім, що буде далі, на краще або на гірше.
Що зроблю, якщо виграємо Євро? Не знаю. Насамперед я хотів би обійняти дружину та дітей, а потім насолодитися цим і піти з високо піднятою головою", – розповів Мората.
Мората виступає за національну команду з 2014 року. З того часу нападник провів 78 матчів та забив 36 м'ячів.
Альваро посідає четверте місце у списку найкращих бомбардирів у історії Іспанії. Його випереджають лише Давід Вілья (59 голів), Рауль (44) та Фернандо Торрес (38).
Нагадаємо, Іспанія здобула перемогу над Німеччиною та вийшла у півфінал Євро-2024, де зіграє проти Франції. Матч відбудеться 9 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.