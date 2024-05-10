Поздєєв: Колос переграв Зорю і за моментами, і за рухом, і за тиском

Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Олександр Поздєєв вважає, що його команда повністю переграла Зорю в перенесеному матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у етері УПЛ-ТБ.

"Хлопці дуже добре попрацювали. Я вважаю, що ми переграли суперника і за моментами, і за рухом, і за тиском. Подарували гол, дали фору, не змогли відігратися. Моменти були.

У мене до хлопців тільки повага. У них дуже велике бажання змінити ситуацію, вигравати ігри. Сьогодні так склалося. У нас були моменти, але не змогли їх реалізувати. Проте сам рух, настрій - намагалися грати 1-м номером, атакувати. Мені сподобалася гра.

Напевно, нам не вистачило трохи майстерності. Це такі мікромоменти, які вирішують гру. У Зорі до 90-ої хвилини був, умовно кажучи, один тільки випад, і то ми його самі штучно створили, а вони його реалізували", — сказав наставник.