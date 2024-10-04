Бабич: Можна сказати, що тренерський штаб забив гол

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич вважає, що в переможному голі у ворота Оболоні є велика заслуга тренерського штабу, адже автор м’яча Ілля Шевцов забив другим дотиком.

Про це Бабич сказав на післяматчевій пресконференції.

"По-перше, можу сказати те, що він останнім приєднався до нашої команди. Як я бачу, він не перший нападник, а більше діє з глибини. Коли ми робили заміну, вимагали від нього більше грати вперед і використовувати свої швидкісні якості. Задача полягала в тому, щоб коли м’яч був на фланзі, він не стояв, а вбігав у площину воріт.

Якщо не помиляюсь, Шевцов забив першим дотиком (насправді Ілля розігнав гольову атаку, а вже потім замкнув простріл – прим.). Він перший раз доторкнувся до м'яча в цьому моменті. Вийшов на заміну – дві хвилини. Можна сказати, що тренерський штаб забив гол", – сказав Бабич.