Герой Чорноморця в матчі з Оболонню назвав гол "пивоварам" найважливішим у житті

Нападник Чорноморця Ілля Шевцов не шкодує про те, що дуже емоційно святкував переможний гол у ворота Оболоні, адже цей м’яч для нього є найважливішим у житті.

Про це він сказав у ефірі УПЛ ТБ.

"Я не шкодую про те, що зняв футболку, святкуючи гол. Якщо знаєте, через вагомі причини я довго був не з командою. Для мене цей гол найважливіший у житті", – сказав Шевцов.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Ілля певний час виступав за Шарлотт Індепенденс, а з початку 2024 року перебував без клубу. В сьогоднішньому матчі він дебютував за Чорноморець і вже через дві хвилини після виходу на заміну замкнув простріл від Олексія Хобленка та приніс одеситам перемогу.