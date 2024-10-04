Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Герой Чорноморця в матчі з Оболонню назвав гол "пивоварам" найважливішим у житті

Ігор Чернявський — 4 жовтня, 18:28
Герой Чорноморця в матчі з Оболонню назвав гол пивоварам найважливішим у житті
ФК Чорноморець

Нападник Чорноморця Ілля Шевцов не шкодує про те, що дуже емоційно святкував переможний гол у ворота Оболоні, адже цей м’яч для нього є найважливішим у житті.

Про це він сказав у ефірі УПЛ ТБ.

"Я не шкодую про те, що зняв футболку, святкуючи гол. Якщо знаєте, через вагомі причини я довго був не з командою. Для мене цей гол найважливіший у житті", – сказав Шевцов.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Ілля певний час виступав за Шарлотт Індепенденс, а з початку 2024 року перебував без клубу. В сьогоднішньому матчі він дебютував за Чорноморець і вже через дві хвилини після виходу на заміну замкнув простріл від Олексія Хобленка та приніс одеситам перемогу.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Ілля Шевцов

Ілля Шевцов

Чорноморець оголосив про підписання двох новачків
Чорноморець близький до підписання вихованця Кристала, який виступав у США
Нападник Десни перейшов у клуб з США

Останні новини