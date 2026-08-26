Він може стати величезним підсиленням: наставник Аякса – про можливий трансфер Циганкова

Наставник Аякса Мічел Санчес поділився думками щодо можливого трансферу свого колишнього підопічного, вінгера Жирони Віктора Циганкова, в нідерландський клуб, наголосивши, що українець може стати величезним підсиленням для команди.

Його слова наводить Goal.com.

"Він дуже хороший гравець із неперевершеною робочою етикою. Віктор може стати величезним підсиленням для нашої команди.

Він легко інтегрується в склад і чудово реалізує моменти. Крім того, це фізично сильний гравець, який дає хорошу глибину атаці", – сказав Мічел.

Напередодні стало відомо, що Динамо не отримає від Жирони відсоток за можливий трансфер Циганкова в Аякс.