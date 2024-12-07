Гасперіні – найкращий тренер листопада в Серії А

Наставник Аталанти Джан П’єро Гасперіні визнаний найкращим тренером листопада в італійській Серії А.

Про це інформує пресслужба Кальчо.

"Богиня" минулого місяця продовжила власну безпрограшну серію у чемпіонаті до восьми матчів. Команда протягом аналогічної кількості ігр не втрачала очок ані в чемпіонаті, ані в Лізі Чемпіонів. Остання поразка "Нерадзуррі" датована аж 24 вересня, коли підопічні Гасперіні сенсаційно поступились Комо з рахунком 2:3 у п’ятому турі італійської Серії А.

Протягом листопада Аталанта виграла всі три поєдинки в Серії А з загальним рахунком 8:2, найбільш показовим був матч проти Наполі (3:0). Також за минулий місяць Аталанта здобула дві виїзні перемоги у Лізі чемпіонів – над Штутгартом (2:0) та Янг Бойз (6:1). Вже в грудні підопічні Гасперіні продовжили переможну ходу, обігравши у столиці Рому (2:0) з Артемом Довбиком, а в п’ятницу, 6 грудня, мінімально тріумфували над Міланом (2:1).

Аталанта, набравши 34 очки у 15 турах є лідером чемпіонату, випереджаючи другий Наполі на два залікових пункти.

Нагадаємо, звитяга над Міланом у крайньому турі Серії А – це повторення власного рекорду "бергамасків". "Чорно-сині" не знають гіркоти поразок вже дев'ять ігр поспіль.