Аталанта повторила свій рекорд за кількістю перемог поспіль в Серії А
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У п'ятницю, 6 грудня, Аталанта здобула дев'яту перемогу поспіль, перегравши Мілан у 15 турі національній першості і з 34 очками вийшла в лідери чемпіонату Італії.
Як інформує статистичний портал Opta, клуб з Бергамо повторив свій рекорд сезону 2019 -2020 року.
Аталанта не втрачає очок у всіх змаганнях, включаючи Лігу чемпіонів. Останній раз команда програвала 24 вересня, несподівано поступившись 2:3 Комо.
У найближчого переслідувача Наполі в активі 32 пункти та 1 гра в запасі.
Нагадаємо, Гасперіні став найкращим тренером листопада в італійській Серії А.