Аталанта повторила свій рекорд за кількістю перемог поспіль в Серії А

У п'ятницю, 6 грудня, Аталанта здобула дев'яту перемогу поспіль, перегравши Мілан у 15 турі національній першості і з 34 очками вийшла в лідери чемпіонату Італії.

Як інформує статистичний портал Opta, клуб з Бергамо повторив свій рекорд сезону 2019 -2020 року.

9 - #Atalanta equaled their record of wins in a row in their history in @SerieA: nine, as between February and July 2020. Dea.#AtalantaMilan #SerieA pic.twitter.com/QcMnvsR9gi — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 6, 2024

Аталанта не втрачає очок у всіх змаганнях, включаючи Лігу чемпіонів. Останній раз команда програвала 24 вересня, несподівано поступившись 2:3 Комо.

У найближчого переслідувача Наполі в активі 32 пункти та 1 гра в запасі.

Нагадаємо, Гасперіні став найкращим тренером листопада в італійській Серії А.