ЛНЗ вирішив не продовжувати контракт із українським захисником

Правий захисник ЛНЗ Олександр Насонов залишить команду.

Про це повідомив кореспондент сайту Український футбол Дмитро Вєнков.

За інформацією джерела, угода українського захисника з черкаським клубом добігає кінця 31 грудня 2024 року. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

В цьому сезоні 32-річний гравець не був заявлений за першу команду. Усього з 2023 року Насонов провів за ЛНЗ 37 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

У нинішньому сезоні ЛНЗ посідає 10 сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 19 турнірних пунктів після 17 зіграних матчів. У 17 турі черкаський колектив зіграв унічию з Олександрією.