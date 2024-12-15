ЛНЗ вирішив не продовжувати контракт із українським захисником
Олександр Насонов
ФК ЛНЗ
Правий захисник ЛНЗ Олександр Насонов залишить команду.
Про це повідомив кореспондент сайту Український футбол Дмитро Вєнков.
За інформацією джерела, угода українського захисника з черкаським клубом добігає кінця 31 грудня 2024 року. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
В цьому сезоні 32-річний гравець не був заявлений за першу команду. Усього з 2023 року Насонов провів за ЛНЗ 37 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
У нинішньому сезоні ЛНЗ посідає 10 сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 19 турнірних пунктів після 17 зіграних матчів. У 17 турі черкаський колектив зіграв унічию з Олександрією.