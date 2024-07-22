Наполі хоче придбати ексгравця Шахтаря

Наполі хоче оформити трансфер бразильського вінгера Бенфіки Давіда Нереса.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що португальський клуб готовий розпрощатися з футболістом, отримавши за нього понад 20 млн євро. Наполі готовий задовольнити пропозицію Бенфіки, але спочатку неаполітанці мають продати данця Єспера Ліндстрьома, який близький до переходу в Евертон.

В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що бразильський вінгер декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.