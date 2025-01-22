Наполі готує трансфер таланта Боруссії Дортмунд
Карім Адеємі
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Італійський Наполі націлений на підписання вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Між клубами відбулися перші переговори щодо трансферу гравця. Німці відкриті до продажу гравця у січні.
Паралельно неаполітанці домовляються з Манчестер Юнайтед про перехід аргентинського вінгера Алехандро Гарначо.
Нагадаємо, Боруссія підписала Адеємі у 2022 році за 20 млн євро з Лейпцига. У сезоні-2024/25 німець провів 13 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 5 голами, та віддав 5 асистів.