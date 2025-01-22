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Наполі готує трансфер таланта Боруссії Дортмунд

Олександр Булава — 22 січня 2025, 18:55
Наполі готує трансфер вінгера Борусії Каріма Адеємі
Карім Адеємі
Getty Images

Італійський Наполі націлений на підписання вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Між клубами відбулися перші переговори щодо трансферу гравця. Німці відкриті до продажу гравця у січні.

Паралельно неаполітанці домовляються з Манчестер Юнайтед про перехід аргентинського вінгера Алехандро Гарначо.

Нагадаємо, Боруссія підписала Адеємі у 2022 році за 20 млн євро з Лейпцига. У сезоні-2024/25 німець провів 13 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 5 голами, та віддав 5 асистів.

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Боруссія Дортмунд

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