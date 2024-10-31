Наполі хоче переманити захисника Інтера

Наполі проявляє інтерес до центрального захисника Інтера та збірної Нідерландів Стефана де Врея.

Про це повідомляє Tutto Napoli.

Контракт 32-річного захисника з чемпіонами Італії розрахований до кінця поточного сезону і, ймовірно, не буде продовжений. Наполі хоче підписати гравця на правах вільного агента, проте не виключено, що спробує придбати де Врея вже у січні за зниженою ціною.

Шанси неаполітанського клубу підвищують хороші стосунки наставника команди Антоніо Конте з нідерландцем. Тренер вже працював з де Вреєм у 2019 – 2021 роках, коли очолював "нерадзуррі".

Нідерландський захисник виступає за Інтер з 2018 року, двічі ставав з командою чемпіоном Італії. У поточному сезоні на його рахунку 8 матчів у всіх турнірах.

Раніше Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром-легіонером в історії Інтера.