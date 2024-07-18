Конте наполягає на трансфері Миколенка у Наполі

Італійський Наполі визначив пріоритетний трансфер захисника збірної України та Евертона Віталія Миколенка.

Про це повідомляє Sky Sports.

На переході Миколенка особисто наполягає наставник неаполітанців Антоніо Конте. Тренер попросив посилити лівий фланг оборони команди саме 25-річним українцем.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 українець був основним гравцем англійського клубу та провів за свій клуб 34 матчі, забивши 2 м'ячі.

Напередодні Наполі підписав центрального захисника Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно.