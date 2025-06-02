Наполі спробував придбати півзахисника збірної України

Півзахисником Брентофорда, національної і молодіжних збірних України Єгором Ярмолюком зацікавився італійський Наполі.

Про це повідомляє журналіст та коментатор Володимир Звєров.

За його інформацією, чинні чемпіони Італії робили запит щодо трансферу молодого українця, втім – отримали відмову.

"Ось вам історія, яка сталася нещодавно. За моєю інформацією, в Брентфорд з офіційним запитом на предмет купівлі Єгора Ярмолюка звертався Наполі. Це саме той Наполі, який торгує Судакова. На це в Брентфорді відповіли, що Ярмолюк зараз не продається, що вони бачать його на новий сезон як гравця основного складу", – розповів Звєров.

В цьому сезоні двадцятиоднорічний півзахисник провів 31 матч в англійській Прем’єр-Лізі, результативними діями не відзначився. В березні Ярмолюк дебютував за національну збірну України в першому матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Нагадаємо, нещодавно Брентфорд оголосив про продовження контракту з українським півзахисником Єгором Ярмолюком, а головний тренер Брентфорда Томаc Франк відреагував на цю подію.