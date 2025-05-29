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Клуб АПЛ продовжив контракт з українським футболістом

Олексій Мурзак — 29 травня 2025, 17:30
Клуб АПЛ продовжив контракт з українським футболістом
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Представник Англійської Прем'єр-ліги Брентфорд оголосив про продовження контракту з українським півзахисником Єгором Ярмолюком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2031 року, також у контракт включена опція продовження ще на рік. Про фінансові деталі не розголошується.

Брентфорд підписав Ярмолюка влітку 2022 року з Дніпра-1. Згідно інформації Transfermarkt, сума переходу склала 1,5 мільйона євро.

У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків за основну команду у всіх турнірах.

Раніше Брентфорд оприлюднив список гравців, які вирушили до лав своїх збірних. У цьому списку знайшлося місце Єгору Ярмолюку.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Єгор Ярмолюк

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