Це велика історія успіху молодого гравця: тренер Брентфорда – про Ярмолюка і його нову угоду

Головний тренер Брентфорда Томаc Франк відреагував на продовження клубом контракту з українським хавбеком Єгором Ярмолюком, наголосивши, що це ще одна велика історія успіху молодого гравця.

Слова тренера наводить клубна пресслужба.

"Єгор є частиною нашої основної команди протягом двох останніх сезонів, продовжуючи свій розвиток, а цього року він серйозно додав. Я справді радий за нього. Це ще одна велика історія успіху молодого гравця, який зміг пробитися до основи через другу команду. Минулого сезону він грав майже у всіх матчах, і зараз він вийшов на новий рівень. Він наполегливо та інтенсивно тренується. В майбутньому він зробить Брентфорд кращим, і сам також стане кращим гравцем", – впевнений Франк.

Тренер зазначив, що Ярмолюк фантастично діє у пресингу, він дуже динамічний гравець, який може покрити все поле.

"Останні шість матчів цього сезону в АПЛ він розпочинав у стартовому складі, що є наступним кроком для його розвитку. Він дуже сильний і завжди має прагнення бігти вперед. Мені подобається, як він розподіляє гру на полі. У Єгора є кілька напрямків розвитку, адже він ще дуже молодий гравець", – додав Франк.

У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків за основну команду у всіх турнірах.

Раніше емоціями від продовження контракту поділився і сам Єгор.