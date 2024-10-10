Форварда Фіорентини виправдали у справі про сексуальні домагання

Нападника Фіорентини Альберта Гудмундсона виправдали окружним судом Рейк'явіка у справі про сексуальні домагання.

Про це повідомляє Sky Sport.

2023 року дівчина, з якою футболіст познайомився в нічному клубі Рейк'явіка, звернулася до правоохоронних органів із заявою про домагання. Розслідування щодо ісландського хавбека було припинено, але згодом відновлено. Гудмундссону загрожувало до 16 років ув'язнення у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальному насильстві.

Як зазначають ЗМІ, слухання проходило за зачиненими дверима, щоб захистити приватне життя передбачуваної жертви. Ще невідомо, чи ухвалить вона рішення про подання апеляції.

"Хоча я завжди був упевнений у позитивному результаті справи, рішення сприйняв із деяким полегшенням. Це був важкий рік, чесно кажучи, і нелегко було з цим впоратися морально, але моя сім'я та друзі — все для мене, і я вічно буду їм вдячний. Я хотів би сказати, що виступаю проти будь-якої форми насильства.

Як батько двох дітей, у тому числі маленької дочки, я щиро сподіваюся, що ця справа не завдасть жодної шкоди іншим жінкам, які є справжніми жертвами насильства. Тепер я можу рухатися вперед у житті і зосередитися на тому, що я роблю найкраще", — написав гравець у соцмережах.

27-річний Гудмундссон у літнє трансферне вікно перейшов із Дженоа до Фіорентини на правах оренди. Нинішнього сезону він забив 3 голи у 4 матчах.