Сікан може повернутися до Шахтаря

Наставник Трабзонспора незадоволений виступами Данила Сікана, тому футболіст може повернутися до України.

Про це повідомляє турецьке видання Fotospor.

Український форвард Данило Сікан може достроково завершити своє турецьке відрядження.

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке проводить із 24-річним Сіканом індивідуальні бесіди, намагаючись допомогти йому адаптуватися до вимог турецького футболу. Проте українець досі не демонструє очікуваного рівня.

Фахівець хоче змінити амплуа гравця: або перевести його на лівий фланг атаки, або використовувати як "десятку". Остаточне рішення має бути ухвалене до січня. Якщо Сікан не зуміє себе проявити – з ним попрощаються.

Також турецьке ЗМІ повідомили, що донецький Шахтар, який зараз очолює Арда Туран зацікавлений у поверненні Данила Сікана.

Раніше Данило Сікан забив гол у матчі турецької Суперліги проти Карагюмрюка.