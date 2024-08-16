Ювентус віддав легендарний 10-й номер 19-річному форварду

Нападник Ювентуса Кенан Їлдиз продовжив контракт з клубом та отримав новий ігровий номер.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Також 19-річний турок отримав легендарний 10-й ігровий номер, який у свій час належав Мішелю Платіні, Роберто Баджо, Алессандро Дель П'єро, Олександру Заварову та Пауло Дибалі.

Зазначимо, що Їлдиз приєднався до Ювентуса у 2022 році. У минулому сезоні на його рахунку 32 матчі, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист.

Напередодні Ювентус розірвав контракт з польським воротарем Войцехом Щенсним, який перебував у клубі з 2017 року.