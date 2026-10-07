Ді Марціо назвав суму, за яку Ювентус може продати Їлдиза

Відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо поділився думкою щодо того, за яку суму Ювентус може відпустити вінгера збірної Туреччини Кенана Їлдиза.

Слова італійця наводить Goal.com.

"В наступні трансферні вікна сюрпризи можуть бути пов'язані з майбутнім Їлдиза. Минулого літа щодо нього вже надходили пропозиції 9-значних сум від Арсенала та Тоттенгема, проте Ювентус їх навіть не розглядав. Вони не відкривали двері для можливого трансферу, але не факт, чи буде так само й у майбутньому, особливо після того, як вони підписали Алайбеговича як ймовірного наступника.

Якби Ювентус вирішив його продати, це би точно була 9-значна сума. Точно не 110 і не 120 мільйонів, щось ближче до 150. Якби мені треба було назвати гравця, який може піти, і це буде трансфер точно за понад 100 мільйонів євро, то я би назвав Їлдиза", – заявив Ді Марціо.