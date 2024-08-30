Нападник Ворскли став гравцем турецького клубу

Албанський нападник Ворскли Таулян Сефері став гравцем турецького Бодрумспора.

Про це повідомляє Transfermarkt.

За даними порталу, албанець підписав контракт із клубом до червня 2027 року, полтавці отримають за гравця 1.5 млн євро.

Нагадаємо, Таулян відіграв у Ворсклі весь сезон-2022/23 та став найкращим бомбардиром команди — 13 голів у 28 матчах. Висока результативність 27-річного форварда допомогла "біло-зеленим" посісти у тій кампанії 5 місце.

Зазначимо, що Бодрумспор виступає у найвищому дивізіоні Туреччини — турецькій Суперлізі. Отже, Сефері гратиме в одному чемпіонаті з колишнім захисником Зорі Арсенієм Батаговим, який раніше підписав контракт із Трабзонспором.