Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нападник Ворскли став гравцем турецького клубу

Андрій Яросименко — 30 серпня, 19:50
Нападник Ворскли став гравцем турецького клубу
Таулянт Сефері
Getty images

Албанський нападник Ворскли Таулян Сефері став гравцем турецького Бодрумспора.

Про це повідомляє Transfermarkt.

За даними порталу, албанець підписав контракт із клубом до червня 2027 року, полтавці отримають за гравця 1.5 млн євро.

Нагадаємо, Таулян відіграв у Ворсклі весь сезон-2022/23 та став найкращим бомбардиром команди — 13 голів у 28 матчах. Висока результативність 27-річного форварда допомогла "біло-зеленим" посісти у тій кампанії 5 місце.

Зазначимо, що Бодрумспор виступає у найвищому дивізіоні Туреччини — турецькій Суперлізі. Отже, Сефері гратиме в одному чемпіонаті з колишнім захисником Зорі Арсенієм Батаговим, який раніше підписав контракт із Трабзонспором.

Ворскла Ворскла Полтава Таулянт Сефері

Ворскла

Шахтар зустрінеться із Зорею, Динамо зіграє проти Ворскли: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України
Матч Карпати — Ворскла пройде без глядачів
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України
У Ворсклу повернулися два легіонери, один з них — найкращий бомбардир позаминулого сезону
Мазуренко: Не зрозуміло тоді для чого на матчах працює VAR

Останні новини