Форвард Вольфсбурга назвав форму свого клубу "гейським лайном", а потім перепросив

Нападник Вольфсбурга Кевін Беренс потрапив у скандальну ситуацію під час внутрішньої автографсесії.

Про це повідомляє Bild.

У вересні 33-річний німець відмовився підписувати спеціальну футболку, якою клуб демонстрував свою підтримку різноманітності та толерантності. На ній логотип клубу, титульного спонсора та номер були виконані у кольорах веселки.

Беренс відповів, що "не буде підписувати гейське лайно". Керівництво клубу у особі спортивного директора Себастьяна Шиндцелора викликало нападника на розмову, де футболісту довелось пояснювати свою поведінку.

Кевін запевнив, що не відчуває неприязні до представників ЛГБТ спільноти, а після того, як скандал став відомим широкому загалу виступив і з заявою, де перепросив.

"Мій спонтанний коментар був абсолютно не нормальним. Я хотів би перепросити за це. Цей випадок був чітко обговорений всередині клубу, і я прошу вас поставитись з розумінням до того, що я не хочу коментувати це надалі", – сказав він.

Клуб своєю чергою заявив, що слова Беренса не відповідають позиції клубу, який виступає за різноманіття та толерантність.

Раніше стало відомо, що півзахисник Манчестер Сіті Матеуш Нунеш був затриманий поліцією в нічному клубі Мадрида за звинуваченням в крадіжці мобільного телефону людини, яка нібито сфотографувала його в туалеті.