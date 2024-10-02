Півзахисника Манчестер Сіті заарештували за крадіжку смартфона в туалеті

Півзахисник Манчестер Сіті Матеуш Нунеш був затриманий поліцією в нічному клубі Мадрида за звинуваченням в крадіжці мобільного телефону людини, яка нібито сфотографувала його в туалеті.

Про це повідомляє EL MUNDO.

Гравця затримали 8 вересня. 26-річного португальця доставили до поліцейського відділку та допитали, а через кілька годин відпустили до судового засідання під заставу.

Як пише видання, інцидент трапився близько 5.30 ранку. Футболіст в Іспанії проводив вихідні з друзями.

Згідно з повідомленням поліції, Нунеш вихопив смартфон у 58-річного чоловіка в туалеті нічного клубу. Що цьому передувало, достеменно невідомо.

Деякі свідки вказали, що ймовірна жертва намагалася сфотографувати гравця в туалеті, через що футболіст дуже розлютився, забрав у чоловіка мобільний телефон і сказав, що не віддасть йому його, оскільки він зробив фото без дозволу.

Інша версія вказує на те, що ймовірна жертва доторкнулася до гравця в туалеті, тримаючи в руках телефон, а Матеуш зірвався та забрав телефон, думаючи, що чоловік сфотографував його.

Ймовірний потерпілий повідомив співробітників поліції. Вони прибули на місце події та виявили, що у Нунеша був чужий мобільний телефон. Після отримання показань потерпілого на футболіста одягли наручники. Зазначається, що Матеуш поводив себе дуже зухвало по відношенню до поліцейських.

Манчестер Сіті підписав півзахисника Вулвергемптона Матеуша Нунеша 1 вересня

Контракт з 25-річним португальцем розрахований до літа 2028-го.

14 вересня Нунеш взяв участь у матчі 4-го туру АПЛ проти Брентфорда.